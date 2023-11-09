女優の井上和香（４３）が６日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）にＶＴＲ出演。映画監督の飯塚健氏との私生活を赤裸々に語った。２０１２年５月に映画監督の飯塚健氏と結婚し、１５年７月に長女を出産した井上は、番組のコーナー「飲みながランチ！主婦の会」にゲストとして登場。コーナーレギュラーの菊地亜美に「家庭ではどちらが強いんですか？」と聞かれると、井上は「パワーバランスは私の方が