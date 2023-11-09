日本製鉄の九州製鉄所大分地区で8日、27歳の男性社員が工場の排気口で作業中に転落し、まもなく死亡が確認されました。 警察によりますと8日午後8半すぎ、日本製鉄九州製鉄所大分地区の関係者から「高さ2メートル～3メートルから人が転落した、詳細は分からない」と119番通報がありました。 転落したのは大分市明野北に住む竹本渓樹さん（27）で、病院に運ばれましたが、午後10時ごろ死亡が確認されました。