〈歌舞伎町ホスト刺傷〉「AEDもってきて‼」刺された被害者のそばで懇願するも約40人の群衆は”フル無視”でスマホ撮影…救助した実業家が語る現場の“異様” 11月5日未明、女性がホスト店に勤務する男性の肩をカッターナイフで刺し、駆け付けた警察官に殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された“歌舞伎町ホスト刺傷事件”。当初、SNS上には事件直後に撮影された衝撃的な動画が拡散され波紋を呼んだが、今、新た