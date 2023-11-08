【ベルリン時事】ウクライナ軍が南部ヘルソン州で、ロシア軍支配地のドニエプル川東岸に装甲車両を投入することに成功したもようだ。米シンクタンク戦争研究所が７日付の報告で、ロシアの複数の軍事ブロガーの情報を基に分析した。反転攻勢を続けるウクライナ軍は、ロシアが占拠する南部クリミア半島とロシア本土を結ぶ補給網を寸断する南下作戦を進めており、東岸に前線拠点を築けるかが焦点の一つになっている。報告による
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