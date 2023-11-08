ダイハツ「ミラトコット」に寄せられたコメントとは2023年10月26日、ダイハツ千葉は軽自動車「ミラトコット」の生産が同年12月末に終了すると公式X（旧ツイッター）で発表。これについてSNSでは様々な反響が見られます。今回の発表を自動車ユーザーは一体どのように受け止めたのでしょうか。ダイハツ「ミラトコット」の純正カスタム仕様ミラトコットは2018年6月に発売された5ドア軽ハッチバック（軽セダン）で、ダイハツの