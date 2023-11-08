エンタメ情報Webマガジン『TVマガ』を運営する株式会社WonderSpace（東京都港区）は、このほど「凹んだときに読むと元気がもらえる漫画ランキング」を発表しました。その結果、バスケ漫画の金字塔『SLAM DUNK』とコミック累計発行部数が1億5000万部を超える『鬼滅の刃』が同率で1位に選ばれたそうです。【写真】桃尻カットの犬さん、思わず二度見「もふもふのプリケツが可愛すぎる！」調査は全国の10〜50代以上の男女（性別回答し