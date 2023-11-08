東京都教育委員会は8日、勤務時間中に教室でわいせつ行為に及んだとして、多摩地域の同じ中学校に勤務する男性教諭（34）と女性教諭（33）を減給10分の1（6カ月）の懲戒処分にしたと発表した。2人は勤務時間外にも体育館倉庫や放送室など施設の不適切使用を繰り返していた。【写真】児童生徒との交際関係は成立しないと呼びかける教職員向けポスター=都教委提供都教委によると、今年2月に中学校がある地域の教育委員会に情報提