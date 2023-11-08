試合中のプロレスラーの性的な部分を強調した写真をSNS上に公開していたアカウントに対して法的措置をとっていた女子プロレス団体「ワールド女子プロレス・ディアナ」（井上京子代表）は11月8日、裁判所が発信者情報を開示を命じ、X社から開示をうけたことを明らかにした。知名度の高いジャガー横田選手のほか、未成年の選手も所属するディアナは今年6月、試合中の選手の性的な部分にクローズアップした写真を撮影・投稿するX（旧