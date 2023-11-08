岸田文雄首相や閣僚らの給与を上げる法案が8日、衆院内閣委員会で審議入りした。民間の賃上げが物価高に追いつかない状況で、野党は「タイミングを含め、センスが悪い」（国民民主党の玉木雄一郎代表）と一斉に批判を強める。法案は14日にも衆院を通過する見通しとなっている。首相や閣僚らの給与アップ法案などの趣旨説明をするため、衆院内閣委に臨む河野太郎・国家公務員制度担当相=2023年11月8日午後4時55分、岩下毅撮影こ