いつもの定番菓子もいいけれど、たまに食べると楽しいコラボ菓子。今回は、あの超定番お菓子ブランド同士の、コラボスイーツをご紹介♡この秋しか食べられないので、要チェック！ 【ココナッツサブレ × ビアードパパ】ザックザク食感で無限に食べられる「ココナッツサブレシュー」 プチプラで気軽に美味しいシュークリームが味わえる専門店「ビアードパパ」。なんとロングセラ&#125