任天堂は11月8日、『スプラトゥーン3』のゲーム内イベント・第11回フェスのお題が「コレなんて呼ぶ? 回転焼き vs 大判焼き vs 今川焼き」に決定したことを明かした。フェスの開催期間は11月18日(土)午前9時から20(月)午前9時までの48時間となる。第11回フェスが、地域によって異なるお題で開催されるぞ!日本のお題は「コレなんて呼ぶ? 回転焼き vs 大判焼き vs 今川焼き」。期間は、11月18日(土)午前9時〜20日(月)午前9時の