8日午後1時20分ごろに札幌市すすきの交差点近くで撮影された映像です。右折した乗用車がバスに衝突し、そのまま走り去って行きます。その数分後、札幌市中央区で横断歩道を渡っていた女性2人がはねられ、多くの人が見守るなかで病院に搬送されました。目撃者：「すごい音がしたので振り向いたら、もう人が飛ばされていた。そこで車が止まるのかと思ったら、そのまま猛スピードで抜けていった」2人をはねて現場から逃走し