YouTuberユニット「ガーリィレコードチャンネル」の太郎（31）が8日、同チャンネルの最新動画を通じて結婚を発表した。【写真】スーツ姿で結婚を発表したガーリィレコードチャンネル・太郎お相手についても語る「太郎からご報告があります」と題した動画にスーツ＆ネクタイ姿で登場し、「私、太郎結婚いたしました！ありがとうございます！」と報告。「まさか太郎がするとはね、まさか太郎だとは」と自虐を交え、「なんとか