札幌市に五輪招致の断念を求める緊急要請書を提出する札幌地区労働組合総連合の木村俊二議長（左）＝8日午後、札幌市札幌地区労働組合総連合は8日、札幌市が目指す冬季五輪・パラリンピック招致の断念を求める秋元克広市長宛ての緊急要請書を市に提出した。市の物価高騰対策は不十分で、暮らしを守る施策が急務だと訴える内容で、木村俊二議長は「きっぱり五輪は白紙に戻してもらって、今は物価対策に集中いただきたい」と話した