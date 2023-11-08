Cassandra Garrison[メキシコ市 ７日 ロイター] - メキシコ議会は７日、未確認飛行物体（ＵＦＯ）に関する２回目の公聴会を開催し、ペルーで発見されたとされる３本指のミイラについて専門家の意見を聞いた。９月の公聴会ではメキシコ人ジャーナリストで長年のＵＦＯ研究家であるハイメ・マウサン氏がナス科の地上絵付近で発見されたという２体の標本を公開し、宇宙人の遺体だと主張した。これに対し多くの専門家から動物や人