ノースフェイス×スパイバーとコラボ！2023年10月25日から11月5日まで、東京ビッグサイト（東京都江東区）で「ジャパンモビリティショー2023」が開催されました。キャンピングカーエリアには、トヨタ「ランドクルーザープラド」をベースにしたCORDE by（コーデバイ）のコンセプトカーが出展されていましたが、どのようなモデルなのでしょうか。次世代繊維素材を採用した「ランドクルーザープラド NEWSCAPEコンセプト」コーデバ