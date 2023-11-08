東京・日野市と立川市を繋ぐ橋の近くで男性3人がけがをしているのが見つかった事件で、現場から1kmほど離れたコンビニ店でも血を流した別の男性が搬送されていたことがわかりました。【映像】事件現場の様子午前4時すぎ、多摩川にかかる日野橋近くの河川敷で「複数人がいて暴行している」と110番通報がありました。20代から30代とみられる男性3人が倒れているのが見つかり、このうち1人が意識不明の重体です。捜査関係者によ