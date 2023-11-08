《向かい合うことでしょうか。相手は鏡とも言いますが、こちらが何かを変えると相手も変わるので》《正直に話すことでしょうか》船越英一郎&黒木瞳が第3弾！「にしたんクリニック」スター次々起用CMの評判夫婦円満の秘訣についてこう話しているのが、俳優の田辺誠一（54）と大塚寧々（55）夫妻。7日に発表された「いい夫婦 パートナー・オブ・ザ・イヤー 2023」（芸能部門）を受賞した2人は、「いい夫婦の日」（11月22日）に