ミャンマー、シリアと対戦するJFA（日本サッカー協会）は11月8日、日本代表が11月に臨む2026年北中米ワールドカップ（W杯）アジア2次予選のメンバー26人を発表した。16日には初戦となるミャンマー代表（パナソニックスタジアム吹田）と、21日にシリア代表（サウジアラビア・ジェッダ）と対戦する。今回、登録人数は23人ながら招集はプラス3人となる26人となった。森保一監督はこの意図を説明した。「この2戦の戦いにおいて不測