インフルエンザの感染拡大が続いています。10月23日〜29日の1週間でも急激に増え、10週連続の増加となっています。【写真を見る】インフルエンザにかかりやすい人は「唾液」が少ない！？感染予防に高めておきたい“唾液の力”【ひるおび】唾液の量で「かかりやすさ」に違いインフルエンザの感染対策で注目されているのが「だ液」です。2020年に花王が行った調査では、過去に風邪やインフルエンザにかかった回数などの基準からイン