歌手ファサが衝撃的な姿を公開した。【画像】公然わいせつ罪で告発されたファサのダンスファサは11月8日、自身のSNSに「2024新年を迎える」という文と共に写真を投稿。写真には、上半身は何も着用せず、背中を丸出しにしているファサの姿が収められている。2024年の干支は辰だ。新年を控えて龍のタトゥーを入れたものとみられる。（写真＝ファサSNS）なおファサは今年、長年にわたって所属していた事務所RBWを離れ、『江南スタイル