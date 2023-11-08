ウクライナ軍のヴァレリー・ザルジニー総司令官の側近が6日、キーウ西郊チャイキの集合住宅の自宅で、誕生日プレゼントの手投げ弾の爆発によって死亡した。ウクライナ当局によると、死亡したのはヘンナジー・チャスチャコフ少佐（39）。同僚からプレゼントを受け取り、自宅に持ち帰って息子（13）と一緒に開けたところ、中にあった手投げ弾が爆発した。少佐は死亡し、息子は重傷を負ったという。イホル・クリメンコ内相は当時の状