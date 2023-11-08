「日本トレンドリサーチ」がこのほど、ハワイアンジュエリー結婚指輪、婚約指輪の「ｍａｋａｎａ（マカナ）」と共同で、結婚の経験がない４０代以下の男女２００人を対象に行った「結婚・婚約指輪」に関するアンケート結果を公表した。 【写真】あなたの欲しい指輪はどれですか 「結婚したいと思うか」については「思う」が女性５２％なのに対し、男性は４５％となった。さらに「結婚したいと思う」と回答