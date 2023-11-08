XJAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ベーシスト・HEATH（ヒース、本名＝森江博）さんが死去したことが明らかになってから一夜明け、心境をつづった。「今、自分はNYにいます」と、現状を報告したYOSHIKI。続けて「親族の意思とは別に、メンバーのことが一部、報道が出てしまったようです」と、HEATHさんの報道に触れた。YOSHIKIは「親族の方々と順を追って、これまでのこと、これからの