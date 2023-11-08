巨人は８日、オリックスとの間でトレードが成立し、近藤大亮投手（３２）を獲得すると発表した。巨人から選手の譲渡はなく金銭トレードとみられる。６日にはアダム・ウォーカー外野手とソフトバンクの高橋礼投手、泉圭輔投手の１対２のトレードが発表されたばかり。３日間で２件目の成立という異例のスピード感で今オフ３人目の投手補強となる。近藤はプロ２年目の１７年から３年連続で５０試合以上登板。１７年１１月には日本