東京都立川市のラーメン店にダンプカーで突っ込んだとして、警視庁は、同市の医療法人「颯心（そうしん）会」の役員の高杉慎也容疑者（43）=立川市=や住吉会系と山口組系の暴力団組員ら29〜45歳の男計6人を威力業務妨害容疑などで逮捕し、8日に発表した。6人とも黙秘しているという。組織犯罪対策特別捜査隊によると、6人は共謀し、2019年12月3日午前3時10分ごろ、立川市曙町のビル1階に入るラーメン店にダンプカーをバックで