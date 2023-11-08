11月よりホリデーシーズンが始まったばかりのスターバックスコーヒー。そんなスタバが、大阪府内に1号店を出店してから25周年を迎える。これを記念して、大阪のマーケットでアニバーサリープロジェクトを実施。パートナーが考案した『大阪 25th めっちゃよくばり クリーミー 抹茶 フラペチーノ』を府内144店舗にて11月15日より発売する。【画像】毎年争奪戦の「スタバ福袋」をチラ見せ、レアなトートバッグはサイドポケットが便