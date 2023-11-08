千葉市花見川区犢橋町の市道交差点で2013年11月、原付きバイクに乗っていた同区千種町の会社員舘下敬子さん（当時47）が車にはねられ、死亡した事件は6日午前0時に公訴時効が成立した。一人娘だった長女敬子さんの10回目の命日を迎えた6日午前、母の政子さん（84）と父の明彦さん（88）が現場を訪れ、遺影に手を合わせた。「真実を知りたかった」――。小学生の舘下敬子さん（右）と一緒に明彦さんの故郷の岩手県を訪ねた=明彦さ