別れても連絡くらいはするという女性も少なくありません。しかし、そのメッセージを見て、改めて元カレの嫌な面を再確認してしまうこともあるでしょう。今回は、「元カレのLINEにイラッとしたこと」の中から、聞いてもないのに「新しく彼女ができそう」という報告をされたエピソードをご紹介します。「彼女できるかも！」「元カレは別れてからもちょこちょこ連絡をしてきたのですが、一番腹が立ったのが『後輩の子にごはん誘われた