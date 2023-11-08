ネパールの小さな空港、テンジン・ヒラリー空港は、「世界一危険な空港」として世界中に知られています。どのようなところで、同空港に降り立つパイロットたちにはどのように見えているのでしょうか。標高高い&滑走路短い&崖!!!ネパールの首都カトマンズから東に約130kmのルクラにある小さな空港、テンジン・ヒラリー空港は、「世界一危険な空港」として世界中に知られています。海外の動画配信者が、同空港への着陸の様