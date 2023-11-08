オーストラリアの病院や介護施設では働く人がとても大事にされている（写真：monkeybusinessimages／iStock／Getty Images Plus）NHK『クローズアップ現代』や日テレ『真相報道バンキシャ！』で、オーストラリアのワーキングホリデーで介護施設でのアルバイト収入が月80万円と放送されて話題になった看護師の藤田秀美さん（27歳）。『安いニッポンからワーホリ！』を出版した上阪徹氏が、シドニー取材の際に、彼女にインタビューす