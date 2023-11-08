テレビ東京で11月15日午後5時30分から約4時間30分にわたって生放送する音楽特番『テレ東60祭！ミュージックフェスティバル2023〜一生聞きたい！昭和・平成・令和ヒット曲100連発〜』（一部事前収録あり）の第2弾アーティストが発表された。テレ東60周年×ハロプロ25周年SPコラボとしてミニモニ。＆プッチモニが特別編成で復活する。同局では15日から開催する『テレ東60祭＠なぜか横浜赤レンガ』の初日に、「テレビ東京の60年」を