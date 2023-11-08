米大手エージェント会社「ワッサーマン・グループ」のジョエル・ウルフ代理人がＧＭ会議が開幕した７日（日本時間８日）、取材に応じ、カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手（２６）について言及した。ヌートバーは３月のＷＢＣに侍ジャパンの一員として出場し、３大会ぶりの優勝に大きく貢献。日本でも一躍人気選手となり「彼は日本でアメージングな経験をし、彼は日本で受け入れられていることを強く感じたと思います。そ