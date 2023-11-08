現役時代にオリンピックでも活躍した“美女剣士”こと元フェンシング韓国代表ナム・ヒョニ（42）に対し、警察が出国禁止措置を下した。【写真】ナム・ヒョニ、“性的関係”時の状況を告白「男だった」11月7日、警察によると、ソウル松坡（ソンパ）警察署は詐欺容疑の共犯として立件されたナム・ヒョニに対し出国禁止措置を執った。ナム・ヒョニは前日の6日14時30分頃に警察に出頭し、約10時間後の7日0時7分頃、警察の取り調べを終