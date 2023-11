高度な知能を得た猿たちの反乱、人類の文明崩壊、そして猿と人類の戦争、地球の支配者が変わりゆく世界を描いた「猿の惑星」シリーズの最新作となる『猿の惑星/キングダム』(原題:Kingdom of the Planet of the Apes Apes)が、来年(2024年)初夏に公開されることが発表された。文明化し帝国を築いた猿、言語を失い野生化した人類が映し出された、穏やかなトーンの映像ながらも衝撃的な特報が解禁された。【動画】『猿の惑星