【スコッツデール（米アリゾナ州）６日（日本時間７日）＝山田結軌、丹羽政善通信員、竹濱江利子通信員】オリックスからポスティングシステムでのメジャー移籍を目指す山本由伸投手（２５）の新天地にワールドシリーズ制覇２７度のヤンキースと２０２０年覇者のドジャースが最有力候補として浮上したことが分かった。両球団は８年契約で総額２億ドル（約３００億円）を超える条件を提示する見通し。米大リーグの球団幹部や代理人ら