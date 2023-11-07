作家で日本保守党の代表・百田尚樹氏が7日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。東北地方を中心にクマ出没が激増しているにもかかわらず、クマ駆除について自治体に抗議電話が殺到している現状を嘆いた。クマによる人身被害は過去最悪ペースで、今年に入って全国で100人を大幅に上回り、東北地方では50人を超えているという。そのため各自治体は地元の猟友会などにクマの駆除を依頼。ところが、全国からは「クマがかわいそう
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