きつねダンスで大ブームを巻き起こした日本ハムの公式チアガール、ファイターズガールの人気メンバーの１人、塩澤美咲が７日、公式インスタグラムに登場。ファンへの挨拶で「こんなにも素晴らしく、幸せな日々を送ることができたこの時間は私にとっては一生の宝物です。改めて、今まで本当にありがとうございました」とつづった。塩澤は今季の応援を感謝するとともに、「私がファイターズガールになって、一番大切にし続けてい
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