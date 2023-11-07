株式会社ポケモンは11月7日（火）、 「LINE」 内のスタンプショップにて「ポケモン みんなといっしょ絵文字」を発売した。シンプルなラインで表現された全40種の絵文字にはニャオハやホゲータ、バリヤード、ゴクリン、コオリッポなど多数のポケモンが登場。ゲンガー、エイパム、コオリッポなどさまざまなシリーズのポケモンが揃っているのもポイントだ。 関連記事 『ポケモンスリープ