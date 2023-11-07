プロ野球日本シリーズで阪神タイガースと最後まで熱戦を演じたオリックス・バファローズ。とりわけ存在感を発揮したのは、エースの山本由伸投手（２５）と中軸を担う頓宮(とんぐう)裕真選手（２６）だ。岡山県備前市にある実家が隣同士の２人は、ファンから「奇跡の幼なじみ」と呼ばれる。（青山大起）２人は至る所に窯元がある備前焼の盛んな地区で育った。「家の前でよくキャッチボールをしていた」と懐かしがるのは、頓宮選