中古車販売大手の「ビッグモーター」富士店（静岡県富士市）の前の街路樹が不自然に枯れた問題で、静岡県は11月6日、原状復旧に向けた工事を始めました。 【写真を見る】街路樹不自然に枯れた「ビッグモーター」店舗前の原状回復へ 工事始まる 土の入れ替えやツツジ220本植え直し 静岡県は被害届は取り下げる予定なし ＜河田太一平記者＞ 「ビッグモーター富士店前です。スコップやつるは