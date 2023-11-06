【AFP＝時事】イスラエル軍は6日、パレスチナ自治区のヨルダン川西岸（West Bank）で、パレスチナ人の著名活動家アヘド・タミミ（Ahed Tamimi）さん（22）を拘束したと明らかにした。イスラエル軍の報道官はAFPに、西岸の主要都市ラマラ（Ramallah）近くの「ナビサレハ（Nabi Salih）で、アヘド・タミミさんを暴力とテロ活動を扇動した疑いで拘束した」と述べた。報道官はまた「タミミさんは、取り調べのためにイスラエル治安