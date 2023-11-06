四国アイランドリーグｐｌｕｓの愛媛マンダリンパイレーツは６日、正田樹投手兼投手コーチが、現役を引退することを発表した。４２歳の正田は、桐生第一高３年夏の甲子園で全国制覇。９９年度ドラフト１位で日本ハムに入団し、０２年の新人王を獲得した。０７年に阪神に移籍し、０８年に戦力外通告を受けると、０９、１０年は台湾・興農で最多勝、奪三振王のタイトルを獲得。１１年はＢＣリーグ・新潟でプレー。レッドソック