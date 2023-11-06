元雨上がり決死隊でタレントの宮迫博之が6日、自身にYouTubeチャンネルを更新。一部女性週刊誌で、牛宮城にまつわる報道があったことを受け、現状について伝えた。【動画】宮迫博之『牛宮城』について“大切なお知らせ”宮迫は「お伝えしたいことがありまして…牛宮城やYouTubeのことを取り上げていただきまして、正直ネガティブな記事なのかもしれないですけど、ありがとうございます！」とにっこり。「なんにつけ、名前を出