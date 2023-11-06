［モスクワ６日ロイター］ - ロシアのプーチン大統領は２０２４年３月の大統領選に出馬することを決めた。関係筋６人がロイターに明らかにした。少なくとも２０３０年まで権力の座を維持することになる。プーチン氏はエリツィン前大統領の辞任に伴い、１９９９年１２月３１日に大統領代行に指名された。同国の指導者としては、スターリン以降、すでに最長の在任期間となっている。１０月７日に７１歳となった。関係者は、出馬