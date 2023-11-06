神戸市北区の路上で2010年、高校2年生だった堤将太さん（当時16歳）を刺殺したとして殺人罪に問われた当時17歳の男性被告（30）＝控訴中＝に対し、神戸地裁（丸田顕裁判長）は損害賠償命令制度に基づき、計約9200万円の賠償を命じる決定をした。10月24日付。遺族の代理人が明らかにした。遺族「私たちは今も事件の中に」神戸市高2刺殺事件から12年同制度は、犯罪被害者支援のため、刑事裁判の中で遺族らが申し立て、賠償請求