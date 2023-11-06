マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（５０）が、４日から２日間、北海道・旭川東高で野球部を臨時指導。自身のことを「鈴木さん」と呼んだ部員をいじった。イチロー氏は２０１９年３月の引退後、高校生の指導を開始。２０年から４年連続で今回が７校目となる。従来のサプライズではなく、今回は事前に部員へ訪問を告知したため練習中は数多く助言を求められ、「過去の高校生と比べて質問の数が断