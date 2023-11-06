マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏（５０）が、４日から２日間、北海道・旭川東高で野球部を臨時指導。自身のことを「鈴木さん」と呼んだ部員をいじった。イチロー氏は２０１９年３月の引退後、高校生の指導を開始。２０年から４年連続で今回が７校目となる。従来のサプライズではなく、今回は事前に部員へ訪問を告知したため練習中は数多く助言を求められ、「過去の高校生と比べて質問の数が断
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「仏のワークマン」全店閉店の裏
- 2. 熊被害「路上に落ちていた顔面」
- 3. 道頓堀戎橋が縦揺れ…阪神日本一決定後…
- 4. 日本人男性をメッタ刺し…動機は
- 5. 森香澄の父の職業に共演者騒然
- 6. 石原良純&玉川徹氏が大激論 話題
- 7. カンボジアの中国製空港が大不評
- 8. 謎の半導体チップ搭載 天才正体
- 9. 永野芽郁 まさかの肉体バキバキ
- 10. 銃立てこもり犯 素性報道ない訳
- 1. 道頓堀戎橋が縦揺れ…阪神日本一決定後…
- 2. 謎の半導体チップ搭載 天才正体
- 3. 空港でのヘアアイロン没収が急増
- 4. 「助けて」40歳が女子高生救う
- 5. NHK 契約巡り都内3世帯を提訴
- 6. 人生なめんな 20代女ホスト刺す
- 7. 小室さん夫妻が暮らす家に異変か
- 8. 時速44キロ 電アシ自転車に違法
- 9. 元カレにお金払い妻と交際した夫
- 10. 幹部が大量昇格? BMの驚愕人事
- 1. 首相の増税メガネ報道「ひどい」
- 2. 場当たり主義 首相元側近が苦言
- 3. 英国式教育に年260万円 親の思い
- 4. 産経新聞社 町長選めぐり誤配信
- 5. 次総裁に相応しい人 1位は石破氏
- 6. 内閣支持率28% 過去最低を更新
- 7. 菅直人元首相、政界引退を表明
- 8. 河野氏 首相意欲も問われる手腕
- 9. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 10. 岸田首相が何をしても不人気の訳
- 1. カンボジアの中国製空港が大不評
- 2. 中国前首相の死去 プールの底に
- 3. 英人気歌手「110人と寝た」告白
- 4. 米にとってイスラエルが特別な訳
- 5. 小中学生30人が暴行か 映像波紋
- 6. 胸露わ B・スピアーズの投稿物議
- 7. ウに空爆 露兵2週間で900人戦死
- 8. 米NYに移民殺到「限界を超えた」
- 9. 米男児が通報 可愛い理由に和む
- 10. 「世界で最も孤独な羊」を救出
- 1. 日本人の給与が上がらない正体
- 2. 銀だこが「食べ放題」を実施へ
- 3. マック値上げ「59円世代」は嘆き
- 4. 「組織若返り化」で病む人続出
- 5. 月収65万も…80歳残高ゼロの危機
- 6. 老後貧乏へ…特徴を元銀行員指摘
- 7. 1年で1000店超 日本一のジムに
- 8. 駅伝常連校の監督 給料に驚愕
- 9. クレカ「1枚持ち」がお得な理由
- 10. 20代女性 奨学金返済で生活苦
- 1. X ユーザー名を1件750万で販売か
- 2. 【開幕】Amazon「ファッションタイムセ…
- 3. 【Amazon】「ファッションタイムセール…
- 4. 車の「エアバック」で作った靴
- 5. iPhone15Pro 余計なマーク消す術
- 6. 売れてる4Kチューナー搭載TV1位
- 7. Photoshopの「生成塗りつぶし」がすん…
- 8. 「なぜかモテ続けている中年男性」に実…
- 9. コスパの良さに要注目！ 音質にも納得…
- 10. 「いざ！1時間1本勝負！大そうじ」篇が…
- 1. BreakingDown史上最悪の乱闘勃発
- 2. イチロー氏 実演で校舎の窓破壊
- 3. 阪神優勝放送 まさかの途中終了
- 4. 巨人が電撃トレードをした背景
- 5. 阪神日本一セール 6日から開始
- 6. 赤井沙希 母とは「絶縁状態」に
- 7. 久保建英 バルサ有利判定に怒り
- 8. 影山優香の英語力 槙野が驚嘆
- 9. 久保建英 シャビ賛辞に中国驚き
- 10. SB移籍のウォーカー 談話が反響
- 1. 日本人男性をメッタ刺し…動機は
- 2. 森香澄の父の職業に共演者騒然
- 3. 石原良純&玉川徹氏が大激論 話題
- 4. 永野芽郁 まさかの肉体バキバキ
- 5. 銃立てこもり犯 素性報道ない訳
- 6. 有吉弘行 夏目さんとの間に亀裂?
- 7. 木村拓哉発言にTBS局内から苦言?
- 8. やす子 自衛隊入隊の本当の理由
- 9. 有吉 沢尻エリカ復帰に過敏反応
- 10. 指を5回も切り落とした元ヤクザ
- 1. 北海道蒸しケーキ ぬいぐるみに
- 2. 彼氏に誤爆LINEしたアウトな内容
- 3. 女性器の「副皮」切除のメリット
- 4. スーパーの同僚と不倫 妻の末路
- 5. 警察のカイロ使い方 天才と話題
- 6. パート見下す近隣住民 1年後逆転
- 7. ダイソー 鬼リピ確定の調味料5選
- 8. やめてよかった噂の美容法4選
- 9. 30代妻 スーパーでの不倫事情
- 10. それだけはやめて 子どもの行動