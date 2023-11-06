校門の外で花を手向けるセントアンドリュース・カテドラル・スクールの生徒＝１０月３０日/Dean Lewins/AAP Imageオーストラリア・ブリスベン（ＣＮＮ）オーストラリア各地で１０日の間に５人の女性が夫やパートナーなどに殺害される事件が相次ぎ、関係者を茫然（ぼうぜん）とさせている。女性団体の統計によると、オーストラリアでドメスティックバイオレンス（ＤＶ）の犠牲になった女性は今年に入って全土で４３人に上る。直近で