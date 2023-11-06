季節性インフルエンザの1定点医療機関あたりの患者報告数は全国で「19.68人」となり、前の週からおよそ1.2倍になりました。10週連続の増加です。【映像】インフルエンザ患者数が前週比大幅増厚生労働省によりますと、先月29日までの1週間に報告された1定点医療機関あたりのインフルエンザの患者報告数は全国で「19.68人」となり、前の週の「16.41人」からおよそ1.2倍に増加しました。42の都道府県で注意報レベルである「10人