4日に米カリフォルニア州アルカディアのサンタアニタパーク競馬場であったG1ブリーダーズカップターフ（芝2400メートル）でディープインパクト産駒の英愛ダービー馬オーギュストロダン（牡3＝愛A・オブライエン）を5度目のG1制覇に導いたライアン・ムーア（40）がムチの使用回数制限を1回超えたため、罰金2万800ドル（約311万円）と今月12日のみ騎乗停止処分を科された。5日、米デイリーレーシングフォーム紙が報じた。カリフ